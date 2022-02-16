Байден отказался отправлять американские войска воевать на Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что не намерен отправлять американские войска воевать на Украину, но подчеркнул готовность США «защищать каждый сантиметр территории НАТО».

«Хотя я не буду отправлять американских военных воевать на Украину, мы поставили украинским военным технику, чтобы помочь им защитить себя. С той же целью мы обучаем их, консультируем, предоставляем данные разведки. И не сомневайтесь: США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО <…>. Нападение на одну из стран НАТО – это нападение на всех [членов альянса]», – приводит слова Байдена ТАСС.

Американский лидер напомнил, что ранее в этом месяце он распорядился перебросить несколько тысяч американских военных в Европу для «укрепления восточного фланга НАТО». «Мы также продолжим проводить военные учения с нашими союзниками и партнерами в целях повышения обороноспособности. И, если РФ вторгнется, мы предпримем дальнейшие шаги для укрепления нашего присутствия в НАТО, поддержки наших союзников и сдерживания дальнейшей агрессии», – утверждал глава американской администрации.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты «готовы решительно ответить, если РФ нападет на Украину» или «если РФ будет целиться в американцев на Украине».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении РФ на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.