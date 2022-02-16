Ученые предупредили о повышении уровня моря вокруг США

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) США прогнозируют повышение уровня моря вокруг Соединенных Штатов даже в случае уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу, следует из отчета исследователей.

По мнению ученых из NOAA, за ближайшие 30 лет уровень моря вокруг континентальной территории Соединенных Штатов может вырасти настолько же сильно, как и за последнее столетие. Они также считают, что за повышением уровня моря последует учащение наводнений. Таким образом, частота крупных наводнений может вырасти пятикратно, а умеренных – более чем десятикратно, передает ТАСС.

Специалисты подчеркивают, что эти прогнозы предполагают принятие мер по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу. Если меры не будут приняты, уровень моря может вырасти более чем на два метра к концу XXI века.

Напомним, в октябре 2019 года в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте спрогнозировали значительное повышение уровня океана на восточном побережье Соединенных Штатов, в южной Африке, восточной Австралии и на северо-востоке России.

Ранее британские ученые открыли 20-метровый подъем Мирового океана в истории Земли.