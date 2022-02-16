 

Украинца, которого боевики считают причастным к убийству Захарченко, пытали. У него сломаны рука и челюсть – омбудсмен

16.02.2022, 1:32, Новости дня
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Она рассказала, что Погорелова удерживают в камере-одиночке в подвале СИЗО оккупированного Донецка. 

“До сих пор продолжаются так называемые судебные заседания – его обвиняют в “шпионаже” в пользу Украины. Из-за карантинных ограничений родные не могут передать Александру передачи. Состояние здоровья Александра критическое: в результате пыток у него сломаны рука, челюсть, очень болят почки”, – написала Денисова. 

Погорелов родом из Донецка, он строитель. После начала войны на Донбассе выехал в Киев, но навещал родных на оккупированной территории. Как пишет Денисова, после одного из таких визитов 30 ноября при пересечении контрольного пункта въезда выезда в сторону подконтрольной Киеву территории его похитили боевики. 

“Через несколько дней в дом родителей в Донецке пришли с обысками. Мать Александра обвинили в “админнарушении” и задержали на 30 дней. Связи с Александром не было больше двух месяцев. Родители нашли его только 17 февраля 2018 года в СИЗО Донецка, куда принесли ему передачу, которую взяли. Это и было доказательством пребывания отпрыска в следственном изоляторе”, – рассказала омбудсмен. 

В 2018 году на российском телевидении вышел сюжет о Погорелове. На видео он сказал, что якобы был завербован СБУ в 2014 году. Сообщалось, что Погорелов, которого боевики называли подозреваемым по делу убийства главаря “ДНР” Александра Захарченко, дал признательные показания и заявил об участии в спецоперации СБУ.

По словам Денисовой, в этом сюжете родные впервые увидели Погорелова после его похищения боевиками. 

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/485461399601804

Контекст:

Захарченко погиб 31 августа 2018 года. В ресторане “Сепар” в центре Донецка сработало взрывное устройство. По данным издания “Коммерсантъ”, взрывное устройство было заложено в люстру.

В “ДНР” заявляли, что организацией убийства Захарченко занимались Силы спецопераций Вооруженных сил Украины.

В СБУ предполагали, что Захарченко был убит из-за внутренних криминальных разборок или ликвидирован спецслужбами РФ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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