Байден вечером выступит с комментариями по ситуации в Украине. В Белом доме рассказали, о чем он будет говорить

Выступление ожидается в 22.30 по Киеву.

В Белом доме сообщили каналу, что Байден “повторит, что Соединенные Штаты остаются открытыми для дипломатии на высоком уровне в тесном сотрудничестве с союзниками, опираясь на многочисленные дипломатические возможности”, которые США, союзники и партнеры предлагали России в последние месяцы. Соединенные Штаты “продолжают верить в дипломатию и что деэскалация – лучший путь вперед, но готовы к любому сценарию”, добавили в администрации президента США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в Twitter, что комментарии Байдена “будут предоставлять обновленную информацию о событиях, связанных с Украиной, а не объявлять о новой политике”.

“Он расскажет о ситуации на местах, шагах, которые мы предприняли, о действиях, которые мы готовы предпринять, о том, что поставлено на карту для США и мира и как это может повлиять на нас дома”, – написала Псаки.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокрашения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

