В твиттере появилась официальная информация о технических требованиях для игры Elden Ring

Не так давно на верифицированном аккаунте игры в Steam были опубликованы минимальные требования для функционирования программы. Однако данные по какой-то причине тут же были удалены со страницы. Спустя время информация вновь появилась в сети, но уже официально от самих разработчиков.

Все требования такие же: процессоры Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X, наличие на устройстве минимум 12 Гб памяти, а также GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580 уровни графики. Рекомендуемыми процессорами стали Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X. Общий вес игры на жестком диске – 60 Гб.

Для работы игры требуется операционная система Windows 10. Пользователи с нетерпением ждут официального релиза любимого экшена, который назначен на 25 февраля 2022 года.