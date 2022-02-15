 

В твиттере появилась официальная информация о технических требованиях для игры Elden Ring

15.02.2022, 21:48, Новости дня
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Не так давно на верифицированном аккаунте игры в Steam были опубликованы минимальные требования для функционирования программы. Однако данные по какой-то причине тут же были удалены со страницы. Спустя время информация вновь появилась в сети, но уже официально от самих разработчиков.

Все требования такие же: процессоры Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X, наличие на устройстве минимум 12 Гб памяти, а также GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580 уровни графики. Рекомендуемыми процессорами стали Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X. Общий вес игры на жестком диске – 60 Гб.

Для работы игры требуется операционная система Windows 10. Пользователи с нетерпением ждут официального релиза любимого экшена, который назначен на 25 февраля 2022 года.



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