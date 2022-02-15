 

В Польше по всей стране ввели режим киберугрозы

15.02.2022, 21:40, Новости дня
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы первой степени, информирует министерство внутренних дел и администрации.

«В целях противодействия угрозам в киберпространстве премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы (ALFA-CRP) на всей территории страны. Режим угрозы действует с сегодняшнего дня (15 февраля 2022 года), с 23.59, до 28 февраля 2022 года, до 23.59», – приводит сообщение РИА «Новости».

Причины введения режима киберугрозы не приводятся. При этом сообщается, что режимы опасности CRP относятся к угрозам в киберпространстве. Степень ALFA-CRP является самой низкой из четырех степеней опасности, определенных в законе о борьбе с терроризмом.

«Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности и всей государственной администрации, проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем», – сообщило ведомство.

Предыдущий раз режим ALFA-CRP вводился в Польше 18 января, причиной стал потенциальный риск угрозы безопасности систем передачи данных.



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