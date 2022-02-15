Снежная «лавина» обрушилась с крыши на семью с ребенком под Ярославлем

Прокуратура Ярославской области организовала проверку после публикации в соцсетях видео, как на семью с ребенком сошла лавина снега с крыши дома, по предварительным данным, травму получила мать малыша.

«Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о падении снега с крыши нежилого здания на местную жительницу с ребенком… В ходе проверки будет дана оценка исполнению собственником здания требований законодательства о проведении работ по содержанию зданий и сооружений в зимний период», – говорится в сообщении прокуратуры.

В соцсетях опубликовано видео, как в Рыбинске по тротуару идут двое взрослых с маленьким ребенком. Внезапно с крыши здания на них обрушился снег. На помощь семье поспешили дворники, которые чистили снег неподалеку.

В результате происшествия погибших нет, однако, по словам женщины, она получила травму шеи, поскольку закрывала собой ребенка, передает РИА «Новости».

Здание, отметила автор публикации, находится в частной собственности и считается нежилым, она старалась, но пока не смогла найти ответственных за его содержание.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее петербургский дворник был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как на него упала сосулька.