Hill – Вашингтон посоветовал гражданам США не посещать Белоруссию

Госдеп США на фоне наращивания Россией военной активности вокруг Украины предупредил граждан США об опасности поездок в Белоруссию, пишет The Hill. По информации издания, в американском дипведомстве не исключают «возможных акций устрашения» в отношении иностранцев на белорусской территории. Как отмечается в материале The Hill, ранее Госдеп также посоветовал американцам не посещать Молдавию.



AP

Государственный департамент США порекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Белоруссию в связи с «продолжающимся наращиванием российского военного присутствия» на границе этой страны с Украиной — и на фоне заявлений американских чиновников о том, что РФ может уже на этой неделе начать вторжение на украинскую территорию, пишет The Hill.

«В связи с нетипичным и тревожным усилением российской армией активности поблизости от границы с Украиной уведомляем граждан США, находящихся на территории Белоруссии или планирующих отправиться туда, что ситуация носит непредсказуемый характер и что напряжённость в регионе растёт», — цитирует издание предупреждение Госдепа.

«Мы также не исключаем возможных акций устрашения, направленных конкретно против иностранцев, — также говорится в документе. — В свете повышенной нестабильности ситуации настоятельно рекомендуем американским гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию».

По данным The Hill, в предупреждении Госдепа также подчёркивается, что возможности США по оказанию гражданам Америки поддержки в экстренных ситуациях могут быть ограничены, поскольку из-за решений Минска штат посольства США уже был сильно сокращён.

Как напоминает обозреватель The Hill, на фоне подобных заявлений Вашингтон объявил о том, что закроет своё посольство в Киеве и переведёт персонал во Львов, который располагается более чем в 480 км к западу от украинской столицы. «В связи с ускорением наращивания Россией военного присутствия мы ведём работу по временному переводу нашей посольской деятельности на Украине из посольства в Киеве в город Львов, — сообщил в официальном заявлении американский госсекретарь Энтони Блинкен. — Эти рациональные меры предосторожности никоим образом не умаляют нашу поддержку в адрес Украины и наше твёрдое намерение ей помогать».

Американский Госдеп также вновь опубликовал рекомендации для американских граждан по поводу Молдавии, которая граничит с Украиной на западе, пишет The Hill. «В связи с пандемией коронавируса, нетипичной и тревожной активностью российских вооружённых сил на рубежах Украины, а также нерешённым конфликтом между непризнанным регионом Приднестровье и центральным правительством, воздержитесь от поездок в Молдавию; гражданам США, находящимся в Приднестровье, следует немедленно покинуть регион частными видами транспорта», — предупредило ведомство.