Монастырский: Сегодня будут сотни фейков и ложных сообщений, цель которых – нагнетание страха и паники среди нас

“Сегодня будет критический день с точки зрения появления сотен фейков и ложных сообщений, цель которых – нагнетание страха и паники среди нас. Через соцсети будут разгоняться апокалиптические новости на любой вкус. Именно поэтому сотни полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей обратились к украинцам, чтобы показать на собственном примере: мы защищаем, а не паникуем”, – подчеркнул Монастырский.

Сотрудники подразделений МВД записали несколько видеообращений, в которых заверили, что готовы защищать граждан Украины.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

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