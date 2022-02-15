 

Администрацию губернатора Беглова может выручить только весна – мундеп

15.02.2022, 21:04, Новости дня
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Депутат МО Измайловское Петр Левин раскритиковал неудовлетворительную уборку Петербурга коммунальными службами администрации Беглова. Это вызывает массовое недовольство и горожан.

Представитель местного самоуправления констатирует, что практически к концу зимы Смольный так и не сумел наладить уборку снега.

«Губернатора спасет весна, снег растает, проблема будет решена», – иронизирует мундеп. Он добавил, что в таком случае Беглову надо просто заявить, что к маю снег точно будет убран.

Ранее Левин высказался о «проверочных» визитах Беглова по районам Петербурга. Депутат считает, что это не отнюдь не способстствует решению проблем с уборкой. Вместо показухи депутат порекомендовал главе региона «работать нормально».



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