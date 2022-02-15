Госдума одобрила законопроект ЕР о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект «Единой России» о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Проект закона позволит создать более комфортные условия пребывания в стационарах для сотен тысяч детей.

Предлагается установить возможность совместного пребывания ребенка-инвалида с одним из близких родственников или законных представителей в стационаре, независимо от возраста и без дополнительных медицинских показаний. Действующее законодательство предусматривает такую возможность только для детей в возрасте до четырех лет или старше этого возраста – при наличии медицинских показаний, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Данная инициатива была включена в перечень первоочередных задач «Единой России». Законопроект направлен на защиту интересов самой уязвимой группы граждан – детей-инвалидов, особенно когда они попадают в трудную жизненную ситуацию, оказываются в стационаре лечебного учреждения. Здесь для родителей встает дополнительная трудность поиска квартиры, снятия гостиницы, возможности самостоятельно находиться где-то в другом месте – далеко от ребенка. Очень важно именно в этот момент оказать им и психологическую, и физическую поддержку. Это могут сделать только самые близкие люди», – подчеркнула один из авторов законопроекта, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, представляя документ в нижней палате парламента.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов добавил, что законопроект поддержан комитетом, Советом Федерации, Правительством.

Напомним, законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями был разработан «Единой Россией» по итогам встречи с руководством Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов».