“Он заверил меня, что вооруженные силы РФ находятся у них временно”. Резников рассказал о деталях разговора с министром обороны Беларуси

“Мы много предостережений сняли во время этого разговора. Он мне объяснил, что происходит. Мы договорились о том, что теперь будут взаимодействовать наши атташе по военным вопросам. Наш атташе будет присутствовать по приглашению минобороны Беларуси на полигоне, на котором будут проходить учебные стрельбы. Соответственно, их атташе будет присутствовать на наших учениях”, – рассказал Резников.

Хренин заверил украинского коллегу в том, что Беларусь не планирует никаких агрессивных действий в отношении Украины.

“Он заверил меня, что вооруженные силы РФ находятся у них временно – на время учений. Я обратил внимание на количество контингента вооруженных сил РФ и сказал, что нам точно известно, где именно они находятся. Он меня еще раз заверил, что это временный момент учений, которые у них были запланированы”, – рассказал министр.

В свою очередь он сказал белорусскому генералу, что военные учения в Украине носят оборонительный характер.

“В ответ я сказал, что у нас тоже по всей Украине проходят учения сугубо оборонного характера и никаких агрессивных планов по отношению к Беларуси мы не имеем. И что нет никаких группировок ВСУ, которые настроены на решение вопроса на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, потому что там живут украинские граждане, и мы будем решать все вопросы только политико-дипломатическим путем”, – сказал Резников.

Он добавил, что разговор с белорусским министром внушил ему веру в дружеские отношения между белорусами и украинцами.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения “Союзная решимость 2022”, которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может “создать предлог для возможного вторжения” в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление “набором фантазий и страшилок”.

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление “для атаки с севера и окружения Киева”.

Украинские власти полагают, что западные страны преувеличивают опасность и провоцируют панику.

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