 

Народные депутаты Украины изменили порядок начисления надбавок к своей зарплате

15.02.2022, 17:20, Новости дня
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Авторы законопроекта – спикер Руслан Стефанчук, его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк и другие депутаты.

Прийнято Закон “Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України”, #ЗП7002 pic.twitter.com/2CUMdubFvj

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 15, 2022

Согласно документу, нардепы получают надбавки, доплаты к должностному окладу “в размерах, определенных законодательством”, а устанавливает их комитет, в компетенцию которого входят вопросы статуса депутатов.

Как поясняет “Судебно-юридическая газета”, согласно статье 33 закона “О статусе народного депутата”, нардепы по вопросам материального и социально-бытового обеспечения приравниваются к членам Кабмина.

Однако 5 февраля 2020 года Кабмин принял постановление №107 “О внесении изменений в постановление КМУ от 20 апреля 2016 года №304”, согласно которому был установлен новый порядок расчета должностного оклада членам Кабмина, а некоторые надбавки вовсе убрали.

Таким образом, народные депутаты лишились тех надбавок, которые им выплачивались вследствие приравнивания к министрам, хотя у них остались доплаты за научную степень или почетное звание.

Теперь, как поясняет издание, Рада убрала из закона “О статусе народного депутата” норму, привязывающую нардепов по надбавкам и соцобеспечению к членам Кабмина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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