 

Медведев допустил прекращение поставок сырья в Россию по политическим причинам

15.02.2022, 16:52, Новости дня
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Зарубежные поставщики сырья могут в любой момент прекратить поставки по коммерческим и политическим причинам, высказал мнение заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по обеспечению стратегических потребностей РФ в минеральном сырье.

«У каждой страны-поставщика есть свои геостратегические и экономические интересы, некоторые из этих стран находятся не в самых простых отношениях с нашим государством», – передает ТАСС его слова.

Зампред добавил, что по коммерческим и политическим причинам они могут в один момент взвинтить цены или просто прекратить поставки, или использовать подобную зависимость как средство давления на нас в конкурентной борьбе.

При этом Медведев призвал уделить самое пристальное внимание импортозамещению в области стратегически важных видов минерального сырья. «Импортозамещению здесь [в области стратегически важных видов сырья] нужно уделить самое пристальное внимание», – отметил он.

По мнению зампреда, в РФ обширные запасы сырья, но они «не являются вечными по целому ряду направлений», и это нужно понимать. «Со временем они могут истощаться, а добыча ценного сырья может становиться все более сложной, соответственно, экономически не вполне рентабельной», – сказал он.

Так, по мнению Медведева, уже сейчас требуется внедрять новые разработки, направленные на более полное освоение ресурсов месторождений, так как «этот процесс идет пока весьма и весьма медленно, и здесь у нас скромные достижения».

Также он подчеркнул, что речь идет не про нефть и газ, так как «это отдельная история». «А по другим запасам ситуация гораздо более сложная. Необходимо стимулировать применение эффективных технологий, которые позволяют увеличить глубину переработки сырья в добывающей отрасли, предусмотреть систему субсидирования отечественных производств, которые добывают и перерабатывают такое минеральное сырье на территории РФ и в ряде случаев там, где у нас такие возможности есть, на зарубежных месторождениях», – резюмировал зампред Совбеза.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. РФ неоднократно отвергала обвинения в подготовке. 

Ранее в МИД заявили, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и обвинению в этом России. В четверг глава Пентагона призвал Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Днем ранее в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги». В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».



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