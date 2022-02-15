 

Кулеба ответил, когда Украина поверит в деэскалацию ситуации со стороны России

15.02.2022, 16:32, Новости дня
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Об этом 15 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Из РФ постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас есть уже правило: не “услышим – тогда поверим”, а “увидим – тогда поверим”. Увидим отвод – поверим в деэскалацию”, – сказал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/318711703605696/

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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