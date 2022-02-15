 

Ученые рассказали о пользе необычного напитка для снижения холестерина

15.02.2022, 16:28, Новости дня
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Исследователи из Российской Федерации пришли к выводу, что снизить повышенный уровень вредного холестерина в крови можно с помощью обычного имбирного чая. Они даже провели эксперименты, чтобы доказать это.

В ходе исследования 60 добровольцев регулярно в течение определенного количество времени употребляли имбирный чай. Отмечается, что все они страдали от патологии под названием гиперлипидемия. Этот состояние характеризуется повышенным уровнем вредных холестеринов в крови.

В итоге было выяснено, что употребление имбирного чая дало свои результаты. Уровень вредного холестерина снизился на 17%. Стоит сказать, что напиток совершенно не влияет на содержание в крови полезных холестеринов.



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