Сурков не исключил появления в будущем «контактной геополитики»

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что ожидает многочисленных проявлений «прикладной геополитики» в условиях, когда западная граница РФ во многом отражает последствия Брестского мира 1918 года.

Сурков пишет в опубликованной во вторник на портале «Актуальные комментарии» статье под названием «Туманное будущее похабного мира», что подписанный в Брест-Литовске 3 марта 1918 года мирный договор в оппозиционной большевикам прессе получил название «похабный», и «действительно, мир получился прямо оскорбительный (…) западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен».

Он напомнил, что позднее советская власть вернула утраченные земли, но «распад России, начавшийся в 17-18 годах прошлого века и как будто остановленный коммунистическим государством ценой колоссальных жертв, на самом деле не прекратился».

«Великий могучий Советский Союз оказался на поверку не крепостью, а чем-то вроде чернобыльского саркофага, внутри которого продолжались реакции деления, разложения и отчуждения», – считает Сурков.

В результате «западная граница нынешней РФ почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 году малодушно согласились большевики после предъявления германского ультиматума».

Получается, заключил Сурков, спустя много лет Россия, не проиграв войны и «не заболев революцией», была вновь оттеснена обратно в границы «похабного мира».

«Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему», – отметил экс-помощник президента.

Впереди, по его мнению, «много геополитики, практической и прикладной, и даже, возможно, контактной».

«Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко (…) и немыслимо оставаться РФ в границах похабного мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный», – заключил Сурков.

В своей статье он выразил мнение, что «мнемологическое пространство всякой амбициозной нации» крайне неоднородно и состоит из вершин и провалов, сформированных, соответственно, победами и поражениями. По мнению Суркова, «накапливаясь, позитивный и негативный опыт народа связывается в единый комплекс, воздействующий на коллективное сознание и поведение».

«И не меньше триумфов мотивируют людей унижения и травмы», – считает экс-чиновник.

Так называемый Брестский мир был подписан 3 марта в Брест-Литовске между РСФСР и странами Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция). Документ обеспечил Советской РФ выход из Первой мировой войны при условии отказа от территорий Финляндии, Украины, Белоруссии, Прибалтики и Закавказья. Договор аннулирован Москвой в ноябре 1918 года после поражения Германии.