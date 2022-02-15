 

Зеленский впервые созвонился с премьер-министром Японии, обсудили ситуацию в регионе и инфраструктурные проекты

15.02.2022, 15:46, Новости дня
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“Говорили о текущей ситуации в регионе, вызовах, связанных с безопасностью, консолидации международных усилиях, мирном урегулировании дипломатическим путем, инфраструктурных проектах. Благодарен Японии за твердую поддержку Украины”, – написал Зеленский.

Провів першу телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії @Kishida230. Говорили про поточну ситуацію в регіоні, безпекові виклики, консолідацію міжнародних зусиль, мирне врегулювання дипломатичним шляхом, інфраструктурні проекти. Вдячний * за тверду підтримку * .

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 15, 2022

Контекст:

На фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ министерство иностранных дел Японии 11 февраля 2022 года призвало своих граждан при первой же возможности покинуть территорию Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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