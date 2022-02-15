 

Диагностировать болезнь Альцгеймера теперь можно по глазам

15.02.2022, 15:42, Новости дня
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Научные сотрудники Университета Отаго получили информацию, подтверждающую, что на риск развития болезни Альцгеймера может указывать определенное состояние сетчатки глаза.

В ходе новой исследовательской работы ученые тщательно изучили данные о состоянии нервных волокон сетчатки и слоя ганглиознгых клеток у тысячи добровольцев. После этого эксперты сопоставили полученные сведения с результатами тестов на уровень когнитивных способностей участников.

Результаты продемонстрировали, что при более тонком слое сетчатки появляется риск развития болезни Альцгеймера и других форм старческого слабоумия.



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