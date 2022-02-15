 

В борьбе с раком предлагают использовать электропорацию

15.02.2022, 15:42, Новости дня
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Специалисты из Сингапурского университета технологии и дизайна рассказали о новом устройстве. С его помощью будет осуществляться прямая доставка лекарств к раковым клеткам.

Исследователи считают, что создание методики доставки лекарств является наиболее эффективным подходом к лечению различных онкологических заболеваний. В процессе недавней научной работы они пришли к мнению, что электропорация может с этим справиться.

Примечательно, что ученые уже протестировали свое новое устройство и убедились, что электрический ток открывает поры у раковых клеток для прямой доставки лекарств.



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