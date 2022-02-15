В борьбе с раком предлагают использовать электропорацию

Специалисты из Сингапурского университета технологии и дизайна рассказали о новом устройстве. С его помощью будет осуществляться прямая доставка лекарств к раковым клеткам.

Исследователи считают, что создание методики доставки лекарств является наиболее эффективным подходом к лечению различных онкологических заболеваний. В процессе недавней научной работы они пришли к мнению, что электропорация может с этим справиться.

Примечательно, что ученые уже протестировали свое новое устройство и убедились, что электрический ток открывает поры у раковых клеток для прямой доставки лекарств.