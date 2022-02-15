 

Найден белок, способный защитить от шизофрении

15.02.2022, 15:41, Новости дня
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Ученые из Соединенных Штатов Америки получили информацию, которая показала, как развивается шизофрения. Стало известно, что это связано с белком SAP97.

Многим известно, что шизофрения — это наиболее распространенное психическое заболевание. На сегодняшний день от этого недуга страдает более 20 миллионов человек во всем мире. Ранее эксперты даже не предполагали, что провоцирует развитие данного заболевания, но результаты новой научной работы раскрыли им глаза.

Стало известно, что из-за снижения функциональности данного белка люди с шизофренией теряют память. Специалисты надеются, что полученная информация поможет в поиске эффективных методов лечения.



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