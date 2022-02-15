Модель человеческого носа показала, как SARS-CoV-2 и RSV начинают распространяться по организму

Доклинические модели, которые резюмируют аспекты заболеваний дыхательных путей человека, необходимы для продвижения новых терапевтических средств и вакцин. В новом исследовании, опубликованном в журнале mBIO , исследователи из Медицинского колледжа Бейлора сообщают о разработке универсального органоида носа человека — лабораторного представления клеток, выстилающих внутреннюю часть носа, где происходят первые изменения, вызванные естественной вирусной инфекцией. О новом исследовании сообщает портал MedicalXpress.

Используя органоиды носа, которые моделируют сложные взаимодействия между клетками человека и вирусом, команда показала ключевые различия между инфекцией SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, и респираторно-синцитиальным патогеном (RSV), основным педиатрическим респираторным вирусом. Это обеспечивает лучшее понимание первых шагов развития заболевания и ведет к потенциальным новым методам лечения.

Модель также оказалась полезным инструментом для проверки эффективности терапевтических средств, таких как паливизумаб, моноклональное антитело, одобренное FDA, для предотвращения тяжелого заболевания RSV у младенцев.

Органоидная система человеческого носа является частью доклинической оценки методов лечения, которые помогут ускорить перенос разработанных в лаборатории лекарственных средств для терапии патологий.