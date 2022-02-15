В Индии создали самодезинфицирующуюся маску

Специалисты из Индии проанализировали рынок средств индивидуальной защиты в стране и пришли к выводу, что он не отличается разнообразием. Более того, все маски не защищают от коронавируса и других патогенов.

В результате нового исследования была создана новая маска, обладающая свойствами самостоятельной дезинфекции, антимикробным и антибактериальным покрытием. Средства индивидуальной защиты необходимо применять в общественных местах, но в этом нет смысла, если маски не помогают снизить риск заболевания.

Технология создания новой маски крайне проста. С помощью специальной установки эксперты получили наночастицы меди, которые затем нанесли на поверхность разработки. Это позволило ей приобрести противомикробные и антибактериальные свойства. Маска защищает от 99% патогенов.