 

В Индии создали самодезинфицирующуюся маску

15.02.2022, 14:14, Новости дня
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Специалисты из Индии проанализировали рынок средств индивидуальной защиты в стране и пришли к выводу, что он не отличается разнообразием. Более того, все маски не защищают от коронавируса и других патогенов.

В результате нового исследования была создана новая маска, обладающая свойствами самостоятельной дезинфекции, антимикробным и антибактериальным покрытием. Средства индивидуальной защиты необходимо применять в общественных местах, но в этом нет смысла, если маски не помогают снизить риск заболевания.

Технология создания новой маски крайне проста. С помощью специальной установки эксперты получили наночастицы меди, которые затем нанесли на поверхность разработки. Это позволило ей приобрести противомикробные и антибактериальные свойства. Маска защищает от 99% патогенов.



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