Стало известно, как освещение влияет на уровень глюкозы и давление

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15.02.2022, 14:14, Новости дня
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Ученые уже давно знают, что освещение может непосредственно влиять на человека. Недавно было выявлено, что воздействие определенным уровнем света приводит к изменению выработки глюкозы, артериального давления, метаболизма и расход организмом энергии.

Голландские специалисты решили проверить свои теории на добровольцах. Они собрали 14 мужчин и женщин, которых разделили на две группы. Первая подвергалась яркому освещению днем и тусклому ночью на протяжении трех дней. Со второй поступили с точностью до наоборот.

В итоге специалисты выяснили, что участники из первой группы демонстрировали снижение уровня глюкозы в крови, нормализацию давления и метаболизма. Добровольцы из второй группы столкнулись с негативным воздействием изменения уровня освещенности. У них наблюдалось снижение продукции гормона мелатонина.



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