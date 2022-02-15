 

Захарова: Чиновникам Британии пора извиниться за ложь о «вторжении РФ на Украину»

15.02.2022, 13:54, Новости дня
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Высокопоставленным лицам Британии пора извиниться за всю ту ложь, которую они наговорили о «вторжении РФ на Украину», выразила мнение официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее представитель российского МИД заявила, что 15 февраля, которое западные СМИ назвали «датой вторжения» РФ на Украину, войдет в историю как день провала западной военной пропаганды.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства о якобы планируемом на 15-16 февраля «вторжении» РФ на Украину, если они имеются.

В МИД РФ подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.

Страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.



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