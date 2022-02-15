 

Летевший из Москвы в Аликанте самолет вынужденно сел в Минске

15.02.2022, 13:54, Новости дня
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Airbus-A320 neo, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в Минске из-за плохого самочувствия пассажира.

«Сегодня в 11.43 (совпадает с мск) Airbus-A320 neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в национальном аэропорту. Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. Ему уже оказана своевременная медицинская помощь», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы национального аэропорта Минска.

По словам представителя S7, после того, как пассажира передали врачам, самолет продолжил путь в Аликанте.

Ранее летевший из Нижнего Новгорода в Москву самолет экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси.



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