Летевший из Москвы в Аликанте самолет вынужденно сел в Минске

Airbus-A320 neo, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в Минске из-за плохого самочувствия пассажира.

«Сегодня в 11.43 (совпадает с мск) Airbus-A320 neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в национальном аэропорту. Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. Ему уже оказана своевременная медицинская помощь», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы национального аэропорта Минска.

По словам представителя S7, после того, как пассажира передали врачам, самолет продолжил путь в Аликанте.

Ранее летевший из Нижнего Новгорода в Москву самолет экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси.