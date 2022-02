Американская киноакадемия ввела новую номинацию для фильмов и пообещала ценные призы для пользователей сети

Издание The Hollywood Reporter отмечает, что победитель, за которого будет отдано наибольшее количество зрительских голосов, получит неофициальную премию.

Голосование будет проходить до 3 марта в Twitter с использованием специального хештега OscarsFanFavorite и на сайте oscarsfanfavorite.com.

Организаторы также планируют пригласить троих интернет-пользователей на церемонию, обещая возместить им все расходы, а еще пятеро получат ценные призы. Издание пишет, что нововведения были вызваны падением рейтингов последних трансляций вручения кинопремии.

Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.

Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP

— The Academy (@TheAcademy) February 14, 2022

Контекст:

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук “Оскар” была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа. Церемония награждения ежегодно проводится в Dolby Theatre (Лос-Анджелес) и транслируется в прямом эфире.

В 2022 году премию будут вручать 27 марта в Dolby Theater (Лос-Анджелес). Список номинантов можно посмотреть здесь.

—