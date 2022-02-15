В Кремле оценили слова Байдена о «нападении» РФ на Украину

Заявления президента США Джо Байдена о том, что РФ якобы готовится напасть на Украину 16 февраля, являются беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе», – передает его слова ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.