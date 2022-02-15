Беглов проигнорировал жалобы петербуржцев на проблемы с получением дистанционного больничного

Поликлиники Санкт-Петербурга справляются со своей работой даже на фоне вспышки «омикрона». В том числе, и благодаря тому, что появилась возможность открыть или закрыть больничный дистанционно. Соответствующее заявление сделала губернатор города Александр Беглов.

По его словам, возможность получить больничный дистанционно при помощи системы «122» значительно облегчила жизнь как петербуржцам, так и медицинским работникам. Беглов подчеркнул, что она помогла значительно сэкономить время.

Однако позитивные заявления градоначальника идут вразрез с многочисленными жалобами жителей Северной столицы. Петербуржцы устали жаловаться на проблемы с открытием и закрытием больничных – их заявки не принимали из-за сбоев, и в результате люди вынуждены были направиться в поликлинику.

Известно, что в Санкт-Петербуроге еженедельно десятки людей получают травмы на скользких улицах. Правительство города критикуют за неспособность организовать уборку и заставить подрядчиков Смольного, а также частные предприятия исполнять свои обязанности.