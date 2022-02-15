 

“Очень приятная пара”. Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте

15.02.2022, 12:06, Новости дня
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“Сейчас я взрослая, и я понимаю, что любовь – это не тогда, когда больно. Или когда страдаешь. (…) Любовь – это когда ты расцветаешь с каждым днем. Когда каждый случайный человек замечает, как ты изменилась. Когда ты сравниваешь свои счета и понимаешь, что по сравнению с предыдущим годом там больше нулей”, – написала она.

Певица отметила, что любовь – это ощущение себя счастливой.

“Когда его касания делают тебя самой чувственной, и ты скучаешь. Любовь – это когда вам двоим отлично самим, но вместе намного круче”, – добавила Седокова.
Она обратилась к супругу.

“Люблю тебя. Для нас нет границ. И никогда не будет!” – заверила певица.

На фото она запечатлена лежащей на ногах у мужа, который ласкает ее декольте цветком красной розы.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Очень приятная пара”, – отметила подписчица olgaromanova3113.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”. 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Певица старше его на десять лет.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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