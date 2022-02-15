Россия не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной – Резников

“По состоянию на сегодняшний день, 14 февраля 2022 года, ни в одном месте, я об этом ответственно заявляю, пользуясь данными украинского разведывательного общества и данными, которые получаем от партнеров, не создана наступательная ударная группировка”, – сказал Резников.

Он добавил, что даже если в Москве примут решение о широкомасштабном вторжении в Украину, российской армии “понадобится некоторое время для формирования ударной наступательной группировки”.

“И мы это увидим”, – подчеркнул Резников.

По его словам, вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/3145294602395646/

О том, что вооруженные силы РФ не сформировали ударную группировку для возможного вторжения в Украину, Резников говорил уже 25 января.

В то же время телеканал CBS News со ссылкой на американские власти сообщил 14 февраля, что российские военные, которые сосредоточены возле границ Украины, предпринимают действия, которые похожи на подготовку к атаке.

О “резком ускорении наращивания российских войск” 14 февраля заявлял глава Пентагона Ллойд Остин.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

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