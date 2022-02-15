Российские конькобежцы обеспечили себе минимум серебро ОИ в командной гонке

Российские конькобежцы вышли в финал А командной гонки и обеспечили себе как минимум серебряные медали Олимпийских игр в Пекине.

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров в полуфинале установили олимпийский рекорд – 3 минуты 36,61 секунды – и опередили американцев Итана Кепурана, Кейси Доусона и Эмери Лемана на 0,44 секунды, передает РИА «Новости».

За золотые медали Олимпиады россияне поспорят с норвежцами. Финалы А и B, в которых будут разыграны медали в этом виде программы, состоятся позднее во вторник.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.