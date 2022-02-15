Исследование назальной вакцины от COVID началось в Москве

В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины от производителя «Генериум» для профилактики коронавируса, также продолжается изучение назальной вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова заявила, что «на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией «Генериум», в нем примут участие 660 человек: около 400 из них – в московских медучреждениях, остальные – в 11 центрах по всей России», говорится на официальном портале мэра Москвы.

«Эта вакцина идентична по составу действующих веществ «Спутнику V», предназначенному для внутримышечного введения. Ранее на базе наших поликлиник стартовало исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Гамалеи. Мы рады быть одной из ключевых площадок для изучения вакцин от COVID-19. Город заинтересован в сотрудничестве с разными производителями, чтобы способствовать повышению доступности вакцин в гражданском обороте», – добавила она.

Отмечается, что клиническое исследование проводится на базе московских поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210, а также в 11 центрах в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.

Специалисты изучат безопасность и эффективность назальной вакцины. Участники исследования будут разделены на две группы, «каждому добровольцу в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос».

«У одной группы в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой группе в виде спрея используют плацебо, а с помощью инъекции введут вакцину «Спутник V». Добровольцы будут находиться под наблюдением врачей 365 дней. Перед началом исследования все участники проходят медицинское обследование. Это помогает определить прежнее состояние организма и избежать развития возможных нежелательных явлений», – говорится в сообщении.

Участником исследования может стать любой здоровый житель в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался и не болел коронавирусом в последние полгода, а также не контактировал с заболевшим в последние 14 дней.

Ранее сообщалось, что назальную вакцину от коронавируса решили использовать для ревакцинации. Кроме того, глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи Александр Гинцбург допустил вакцинацию от COVID детей младше шести лет назальным препаратом.