Захарова предложила Италии наложить вето на санкции против России

Италия может использовать право вето в Европе ради отношений с Россией, а также помешать нападкам НАТО на Россию, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Захарова прокомментировала заявления западных СМИ, США и Великобритании о том, что РФ якобы «намерена напасть» на Украину. По ее словам, «заявлять об этом могут только безумные, сумасшедшие, не имеющие морали и занимающиеся фальсификациями», передает РИА «Новости» со ссылкой на Rete4.

Как подчеркнула Захарова, США «не хотят слышать, что речь идет о перемещениях войск внутри российской территории». По мнению представителя МИД России, «все, что сейчас происходит, уже происходило с Западом», когда искали предлог для вторжения в Ирак в 2003 году.

Захарова сказала, что США «изобретают ситуации вокруг Украины» и «пытаются вставить палки в колеса проекту «Северный поток – 2», чтобы убедить Германию отказаться от него и самим завоевать этот рынок и начать поставлять свои ресурсы».

«Италия, когда происходит голосование по санкциям, может наложить вето. Италия – член НАТО, у нее есть голос. По документам все голоса членов НАТО имеют одинаковый вес. И в какой-то момент вы можете сказать: «Прекратите». Вы хотите мира, вы хотите газ, вы хотите взаимных инвестиций, вы хотите, чтобы российские туристы приезжали в Италию», – сообщила она.

Кроме того, Захарова прокомментировала в Telegram обращение президента Украины Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам. Она заявила: «Стало понятно, что враг этого государства – не Россия. Враг Украины – ее «элита». А после того, как Зеленский сообщил о том, что «объявление даты «вторжения» – это запугивание, стало понятно, что друг этого государства не США», добавила она.

«После того, как президент Украины заявил, что у него есть абсолютно все разведданные об агрессоре, украинская армия сильна как никогда, а в объявленную американцами дату «нападения» на Украине пройдут масштабные «имиджевые мероприятия», стало вообще все понятно», – сообщила Захарова.

Напомним, США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали на Украине панику. В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения с Украиной, украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.

Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения, в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах необходимо будет поднять государственный флаг Украины.