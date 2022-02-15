Блинкен объявил о переезде американских дипломатов из Киева во Львов. Посольство в столице закрывают

США забирают дипломатов из Киева “в связи с резким ускорением наращивания численности российских войск”, заявил Блинкен. По его словам, переезд временный, а посольство будет продолжать взаимодействие с украинским правительством.

“Эти осторожные меры предосторожности ни в коей мере не подрывают нашу поддержку или приверженность Украине. Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы продолжаем искренние усилия по достижению дипломатического решения, и мы продолжаем взаимодействовать с российским правительством после разговора президента [США Джо] Байдена с президентом [РФ Владимиром] Путиным и моей беседы с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым. Путь к дипломатии остается доступным, если Россия решит добросовестно взаимодействовать. Мы с нетерпением ждем возвращения наших сотрудников в посольство, как только позволят условия”, – заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что отдал распоряжение о переезде из соображений безопасности для сотрудников.

“И мы настоятельно призываем всех оставшихся в Украине граждан США немедленно покинуть страну”, – добавил глава Госдепа.

Посольство в Киеве США закрывают, уточнил CNN. По данным источников The Wall Street Journal, Госдеп распорядился уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать телефонную систему диппредставительства.

Ранее о решении перевести посольства из Киева во Львов заявили Канада и Австралия. 13 февраля “Европейская правда”, ссылаясь на источники, писала, что решение о переезде американских дипломатов во Львов было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок ситуации с безопасностью. Переезд, по информации “Европейской правды”, уже состоялся.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля назвал ошибкой переезд посольств.

“Большая ошибка, что посольства переезжают в Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она целостная. Потому если, не дай бог, что-то произойдет, это будет везде. Нельзя быть в пяти или шести часах [езды] от эскалации или проблем”, – заявил он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Представители украинской власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику. 14 февраля он сказал, что Украинское государство “сильно как никогда”, а руководство страны готовит “достойные ответы на все возможные агрессивные действия”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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