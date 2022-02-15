 

В Ивано-Франковской области у стоматолога застрелили пациента. СМИ пишут, что жертва – криминальный авторитет

15.02.2022, 2:33, Новости дня
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“Обратился врач-стоматолог, который сообщил: в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся. При оказании медицинской помощи пострадавший умер”, – рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что занимаются выяснением обстоятельств уголовного правонарушения и ищут причастных к этому лиц.

“В области проводится специальная полицейская операция. К поискам подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции”, – подчеркнули правоохранители.

Более подробной информации о погибшем, в том числе его возраст, полиция не озвучила.

“Галицкий корреспондент” и “Курс” пишут, что жертвой стал местный криминальный авторитет Игорь Дутка на прозвище “Сухой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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