Италия рекомендовала своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Украины

Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC) рекомендовала авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Украины, сообщило ведомство.

«В связи с вашим запросом мы информируем, что ENAC выпустила ноту с предложением всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над Украиной», – сообщил транспортный регулятор, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на Украине крупнейший авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины» (МАУ) начал массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя из-за риска обострения ситуации вокруг страны.

Накануне пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины. В воскресенье стало известно, что воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Кроме того, украинский кабмин решил выделить на гарантии страховщикам 16,6 млрд гривен (590 млн долларов), чтобы избежать прекращения авиарейсов.

Напомним, сразу несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов одновременно отменили рейсы на Украину. Сворачивание авиасообщения с Украиной происходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». В МИД РФ подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.