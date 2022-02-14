В Киеве началась встреча Зеленского и Шольца

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14.02.2022, 14:58, Новости дня
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Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского началась в Мариинском дворце в центре Киева.

Как следует из трансляции, которую вел офис президента Украины, Зеленский встретил Шольца на пороге Мариинского дворца. После рукопожатия и приветствия они отправились на переговоры, информирует РИА «Новости».

Как информирует телеканал «Украина-24», это будет первый визит новоизбранного канцлера Германии. Киев, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, позитивно оценивает тот факт, что Шольц посетит его страну перед визитом в Москву, намеченным на 15 февраля. Он считает, что «это будет первый длительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины, где они действительно синхронизируют свои позиции, с которыми канцлер поедет в Москву», передает ТАСС.

Напомним, Шольц заявил, что во время визита в Москву и Киев скажет то же, что сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России. 



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