 

Хакер из группы Lurk устроил дебош во время вынесения приговора

14.02.2022, 12:44, Новости дня
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Один из обвиняемых по делу хакерской группы Lurk устроил дебош во время вынесения приговора в Екатеринбурге, его вывели из зала суда.

Мужчина, услышав, что судья приговорил его к пяти с половиной годам колонии, прервал судью, и с нецензурной руганью потребовал, чтобы его вывели из зала, судья объявила перерыв, чтобы обвиняемого удалили из зала, передает РИА «Новости».

Ранее суд назначил лидеру группы Константину Козловскому 14 лет колонии строгого режима.

Приговор хакерам оглашают пятый день. Ранее суд назначил лидеру группировки Константину Козловскому 14 лет колонии строгого режима.

Его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе по организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Приговор обвиняемым оглашали пять дней.

Козловский на предварительном следствии и на суде заявлял, что по указанию ФСБ участвовал во взломе серверов Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон. Источник агентства в правоохранительных органах указал, что свыше 170 компьютерных экспертиз не подтвердили эти заявления.

По версии следствия, хакеры объединились в преступное сообщество для компьютерных взломов и мошенничества с помощью вредоносных программ.

С декабря 2015 по апрель 2016 годов они создали и распространили в Сети вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям крупных банков, турфирм, строительных и продовольственных компаний, после чего украли 1,2 млрд рублей.

Также они взломали базу данных аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге. Всего по делу проходят 22 фигуранта, один из них все еще числится в розыске.

Судья подчеркнула, что исправление участников группы Lurk может быть достигнуто только при лишении свободы. Одной из подсудимых суд готов отсрочить наказание до достижения ее ребенка 14 лет.

Напомним, в понедельник Кировский райсуд Екатеринбурга нашел представленные обвинением доказательства достаточными для признания вины организатора и участников хакерской группировки Lurk в инкриминируемых им преступлениях.



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