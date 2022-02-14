И так сойдёт: в Смольном похвастались «новинками» благоустройства, не решив прошлые проблемы

Городские власти считают: если нет поводов пропиариться, можно вытащить наверх старые инфоповоды. В этот раз петербуржцам преподнесли новость месячной давности о планах благоустройства нескольких станций метро. В реальности же ничего не происходит.

Телеканал «Санкт-Петербург» напомнил, что возле станций метро «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас» установят цветочницы, парковки для велосипедов и разместят скамейки для отдыха. Информацию выдали за новую, а также рассказали, что эти общественные пространства приведут в порядок по проекту «Твой бюджет».

Если вспомнить прошлогоднюю практику Смольного по «успешному» обновлению территорий у станций метро, становится страшновато за новые проекты. Стоит только подумать о появлении искусственного тумана возле «Василеостровской», создании красивого водопроводного озера рядом с «Рыбацкой» и удивительного камнегрязевого фонтана у станции метрополитена «Улица Дыбенко».

Качество благоустройства для городских властей находится на последнем месте. Особенно часто на портале «Наш Санкт-Петербург» горожане жалуются на то, что из больших клумб цветы пропадают десятками. Это тоже остаётся без внимания. Выходит, что на деле чиновники Комитета по благоустройству относятся к зелёным насаждениям не иначе как наплевательски.

Программу «Твой бюджет», которой так любят прихвастнуть в Смольном, тоже не спешат улучшать. Проект запустили ещё четыре года назад, к нему подключились все районы города, а финансирование программы за годы никак не поменялось. Бюджет города растёт, а каждому району по-прежнему выделяют не более 15 миллионов рублей.