Исследование доказало безопасность сочетания вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Исследование в РФ и Азербайджане показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ, компании «АстраЗенека» и «Р-Фарм» объявляют промежуточные результаты II фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании «АстраЗенека» и препарата «Спутник лайт». В ходе исследований с участием 100 добровольцев в РФ и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований», – приводит сообщение ТАСС.

На прошлой неделе РФПИ спрогнозировал прохождение Россией пика заболеваемости омикрон-штаммом.