 

Российский рынок акций открылся снижением

14.02.2022, 7:18, Новости дня
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Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом после открытия утренней сессии снижается под давлением геополитики, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) опустился ниже 3400 пунктов впервые с 27 января. Позднее рынок падал до 3403,51 пункта (минус 4,04%). Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков утром также способствует резким ценовым движениям. Стоимость нефти Brent выросла до 95,5 доллара за баррель (плюс 1,12%), передает РИА «Новости».



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