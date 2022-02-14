 

Рубль снизился к доллару и евро

14.02.2022, 7:18, Новости дня
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Курс рубля в начале утренних торгов понедельника продолжает снижаться на усилении геополитических рисков, курс доллара подскочил выше 78 рублей впервые с 28 января, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» повышался на 73 копейки – до 77,9 рубля, а минутами ранее подскакивал до 78,29 рубля – максимума с 28 января. Курс евро в то же время рос на 78 копеек – до 88,32 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,1% – до 95,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости». 



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