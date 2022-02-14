Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов над Украиной

По его словам, профильный комитет выделение средств на страхование лизинга самолетов поддержал единогласно.

В связи с сообщениями об угрозе вторжения России страховые компании предупредили о прекращении страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина Украины о выделении средств на гарантии безопасности полетов.

Из-за отказа страховых компаний страховать самолеты владельцы тех воздушных судов, которые находятся в пользовании украинских авиакомпаний, потребовали вывести их с территории Украины. В результате уже с 15 февраля деятельность украинских авиакомпаний могла быть прекращена, указано в документе.

Чтобы украинские компании могли совершать рейсы Кабмин решил выделить 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний в период с 14 февраля до урегулирования ситуации. Железняк не исключал, что для реализации идеи необходимо будет решение бюджетного комитета.

Контекст:

13 февраля нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники сообщил, что одна из крупнейших страховых британских компаний разослала уведомления о прекращении с вечера 14 февраля страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. В связи с этим, заявил нардеп, воздушное движение в Украине может быть приостановлено.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал Reuters, что информация о закрытии воздушного пространства – “нонсенс” и “сама Украина не видит смысла” в таком закрытии.

В Мининфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. В ведомстве признали, что на рынке страхования есть колебания и из-за этого у некоторых перевозчиков возникли сложности. Так, 12 февраля самолет авиакомпании SkyUp, следовавший из Мадейры (Португалия) в Киев, сел в Молдове из-за запрета лизингодателя, резидента Ирландии, на влет борта в Украину. Пассажиры этого рейса из Молдовы отправились в Украину на автобусах.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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