Венедиктова прокомментировала нападение на съемочную группу журналиста Ткача в Днепре

“Ограничения, предусмотренные законом, не разрешают мне высказаться популярно, а хотелось бы. Посмотрела все, что доступно в интернете. Дала задачу прокурорам немедленно включиться в работу. Руководитель прокуратуры области завтра доложит лично о ходе проведения следственных действий”, – написала она.

Венедиктова сообщила, что расследование будет “на контроле”. Правоохранители изучат действия всех причастных “без исключения”, заявила она.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5216864474993112

Контекст:

13 февраля Ткач сообщил, что на него и его съемочную группу напали возле ВИП-терминала аэропорта в Днепре. “Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео”, – написал журналист. Издание уточнило, что угрожавший удалил все снятые видео с телефона оператора. “Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной”, – добавили в редакции.

Мэрия Днепра “приложит все усилия”, чтобы передать изданию информацию с видеокамер городской системы “Безопасный город”, сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

Полиция по факту нападения открыла два уголовных производства – по ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование профессиональной деятельности журналистов) и по ст. 345-1 (угрозы или насилие в отношении журналистов).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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