 

Венедиктова прокомментировала нападение на съемочную группу журналиста Ткача в Днепре

14.02.2022, 1:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ограничения, предусмотренные законом, не разрешают мне высказаться популярно, а хотелось бы. Посмотрела все, что доступно в интернете. Дала задачу прокурорам немедленно включиться в работу. Руководитель прокуратуры области завтра доложит лично о ходе проведения следственных действий”, – написала она. 

Венедиктова сообщила, что расследование будет “на контроле”. Правоохранители изучат действия всех причастных “без исключения”, заявила она. 

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5216864474993112

Контекст:

13 февраля Ткач сообщил, что на него и его съемочную группу напали возле ВИП-терминала аэропорта в Днепре. “Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео”, – написал журналист. Издание уточнило, что угрожавший удалил все снятые видео с телефона оператора. “Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной”, – добавили в редакции.

Мэрия Днепра “приложит все усилия”, чтобы передать изданию информацию с видеокамер городской системы “Безопасный город”, сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. 

Полиция по факту нападения открыла два уголовных производства – по ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование профессиональной деятельности журналистов) и по ст. 345-1 (угрозы или насилие в отношении журналистов).


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Импичмент Трампу прошел голосование Палаты представителей

02.01 / В Украину идут дожди и мокрый снег – синоптики

17.09 / Трамп: до конца года в США будет не менее 100 млн доз вакцины от COVID-19

15.12 / Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

22.08 / Планетологи подтвердили гипотезу о тонкой коре на Венере

02.08 / Россияне из-за пожаров стали реже летать в Турцию

10.11 / Синагоги мира зажгли свет в память о 83-й годовщине Хрустальной ночи

01.02 / В Госдуме пояснили закон о запрете мата в соцсетях

27.07 / Человек пострадал в перестрелке у бара в Уфе

28.08 / В Бразилии пожилых и уязвимых будут прививать третьей дозой вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика