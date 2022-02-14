 

У Рижской думы поднимут флаг Украины

14.02.2022, 0:58, Новости дня
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Флаг поднимут 14 февраля в 14.00, а вечером ратуша будет освещена национальными цветами Украины.

“В этом месяце исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Латвией. Вместе с Латвией Рига решительно поддерживает суверенитет и целостность Украины в Европе. Подняв украинский флаг и осветив здание ратуши, Рига проявляет солидарность и посылает сигнал украинскому народу, а также всему миру, что Украина не одинока в своей борьбе за независимость”, – говорится в сообщении.

В 13.30 председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и вице-мэр Эдвардс Смилтенс встретятся с послом Украины Александром Мищенко.

“В неделю, которая может оказаться решающей для Украины и мира в Европе, мы хотим твердо и недвусмысленно показать, что отстаивают столица Латвии и ее народ – право государств и народов самим определять свою судьбу, против агрессии и угроз. Пусть послание, которое мы делаем вместе, будет четким посланием – мы вместе с Украиной и ее народом!” – заявил Смилтенс.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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