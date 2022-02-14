Украина устроила учения со стрельбами в Донецкой области

В Донецкой области Украины прошли учения со стрельбами из вооружения БМП-2, сообщил украинский штаб Операции объединенных сил в Донбассе.

В сообщении говорится, что военные «одной из механизированных бригад выполнили учебно-боевые стрельбы по вооружению БМП-2». Указывается, что «на этой неделе основные боевые подразделения части в рамках плановых занятий по огневой подготовке отработали нормативы по штатному вооружению бронетехники, в частности, стрельбу с места по недвижимым целям и стрельбу с хода».

В штабе пояснили, что «задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание». При этом «важным элементом тренировок стало то, что при выполнении огневого задания наводчики-операторы менялись местами с командирами БМП-2», передает РИА «Новости».

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что разведка и «все данные» свидетельствуют о продолжающемся наращивании Украиной «личного состава, техники», а «со стороны западных стран продолжается поставка вооружений» на Украину. «К сожалению, все «горячо». Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность», – сказал он в эфире канала «Россия 1».

Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что подразделения вооруженных сил Украины продолжили в воскресенье минометные обстрелы ДНР. По огнем оказались села Коминтерново и Ленинское. С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения, передает ТАСС.

В пятницу Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда ДНР будет вынуждена обратиться за помощью к России. Напомним, представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины готовят десантников для последующей заброски в тыловые районы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.