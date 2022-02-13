Киев запросил встречу с Россией в течение 48 часов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с Россией и всеми государствами-членами Венского документа в связи с тем, чтобы РФ не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если РФ серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников», – написал Кулеба в своем Twitter.

Ранее Кулеба заявил, что в Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.