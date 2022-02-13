 

“Друзья не спят”. В Украину прибыли еще два самолета с оборонной помощью США

13.02.2022, 17:32, Новости дня
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“Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью по быстрому развертыванию, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть недавно принятой помощи на $200 млн включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной”, – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что это 16-й и 17-й рейсы с военной помощью в рамках пакета на $200 млн.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/314298790740551

Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter, что эти два борта доставили в страну 180 тонн боеприпасов.

“Всего мы получили 17 птиц [c военной помощью] весом почти 1500 тонн! Наши друзья не спят!” – добавил Резников.

* Two birds * defense aid from the * * 180 tons of ammunition for @ArmedForcesUkr! In total, we received 17 birds weighing almost 1,500 tons! Our friends are not sleeping! * @SecDef @StateDept @DeptofDefense pic.twitter.com/y7chf7vhw4

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 13, 2022

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”. Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, поступила в Украину 22 января. Вечером 11 февраля Резников писал, что общий вес военной помощи от США, доставленной в этом году, достигает 1300 тонн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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