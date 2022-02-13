 

В ДНР заявили о штатном режиме работы миссии ОБСЕ

13.02.2022, 17:00, Новости дня
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) работает в штатном режиме, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По состоянию на сегодня мы можем говорить, что работа миссии осуществляется в штатном режиме. В этом нас также заверяют представители местной команды СММ ОСБЕ», – цитирует его РИА «Новости».

Он пояснил, что ежедневно, включая выходные, ОБСЕ отрабатывает свои мониторинговые задачи: следит за ситуацией с безопасностью во время ротации дежурных смен Донецкой фильтровальной станции и насосной станции, запускает БПЛА с целью мониторинга ситуации, осуществляет иные плановые патрулирования вдоль линии соприкосновения.

«Что касается пересечения КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда через линию соприкосновения), необходимо отметить, что миссия осуществляет пересечения ежедневно и в обе стороны в рамках плановых ротаций, а также экстренных медэвакуаций», – сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в воскресенье территорию республики покинули шесть машин с одним прицепом. Он уточнил, что «наличие одного прицепа не является внештатной ситуацией: логично, что при плановых ротациях покидающие представители миссии вывозят свои личные вещи. Да, среди убывших сегодня есть и представители тех стран, которые ранее заявляли об отзыве своих представителей. Количество выезжающих и заезжающих авто постоянно колеблется, что не позволяет говорить о каких-либо тенденциях».

Также он уточнил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сможет продолжить работу на территории распублики, даже если ДНР покинут наблюдатели, граждане США и Британии.

Ранее в МИД РФ заявили, что решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.

До этого в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.



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